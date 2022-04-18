Моуринью посетил знаменитую фреску Марадоны в Неаполе и возложил к ней цветы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отдал дань уважения легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне перед матчем 33-го тура серии А с «Наполи».

Тренер возложил цветы к знаменитой фреске, посвященной Марадоне, в Неаполе.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате остановки сердца.

Встреча между «Наполи» и «Ромой» состоится сегодня, 18 апреля. Игра пройдет на стадионе «Диего Марадона» в Неаполе и начнется в 20.00 по московскому времени.