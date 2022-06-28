Моуринью обеспокоен работой «Ромы» в летнее трансферное окно. Пока римляне подписали только Матича

Моуринью хочет, чтобы руководство «Ромы» активнее работало в летнее трансферное окно

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью обеспокоен работой руководства клуба в летнее трансферное окно, сообщает La Repubblica.

Несмотря на то что португальский специалист понимает бюджетные ограничения клуба, он надеется, что боссы римлян привлекут в клуб качественных игроков для борьбы за место в четверке чемпионата Италии.

Сообщалось, что с высокой долей вероятности команду покинут полузащитники Генрих Мхитарян и Николо Дзаньоло.

Единственным приобретением «Ромы» этим летом стал хавбек «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич. Также стало известно, что «джалоросси» близки к подписанию защитника «Лилля» Зеки Челика.