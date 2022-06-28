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Моуринью обеспокоен работой «Ромы» в летнее трансферное окно. Пока римляне подписали только Матича

Моуринью хочет, чтобы руководство «Ромы» активнее работало в летнее трансферное окно
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью обеспокоен работой руководства клуба в летнее трансферное окно, сообщает La Repubblica.

Несмотря на то что португальский специалист понимает бюджетные ограничения клуба, он надеется, что боссы римлян привлекут в клуб качественных игроков для борьбы за место в четверке чемпионата Италии.

Сообщалось, что с высокой долей вероятности команду покинут полузащитники Генрих Мхитарян и Николо Дзаньоло.

Единственным приобретением «Ромы» этим летом стал хавбек «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич. Также стало известно, что «джалоросси» близки к подписанию защитника «Лилля» Зеки Челика.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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