Моуринью: «Мы постоянно терпим нелогичные поражения»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал нелогичным поражение от «Лацио» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата Италии.

«Мы постоянно терпим нелогичные поражения. Мы проиграли «Аталанте», которая нанесла один удар в створ, а «Наполи» страдал в матче с нами больше, чем с кем-либо другим, и выиграл только благодаря чудо-голу Осимхена. Сегодня «Лацио» хватило одного полушанса, чтобы победить», — приводит слова португальца Football Italia.

«Лацио» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице cерии А и опережает идущую двумя строчками ниже «Рому» на два очка.