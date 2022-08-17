Моуринью хочет, чтобы «Рома» продлила Кристанте до 2026 года

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью уведомил руководство клуба о необходимости продления контракта с полузащитником Брайаном Кристанте, сообщает Calciomercato.com.

Текущий контракт 27-летнего итальянца действует до 2024 года. Кристанте является одним из важнейших игроков для португальского специалиста. В прошлом году он пропустил всего пять игр — все из-за повреждений или дисквалификаций.

В прошлом сезоне Кристанте провел за «Рому» 50 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.