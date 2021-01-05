Главный тренер «Ромы» не поехал на матч против «Кротоне» из-за гастроэнтерита

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека пропустит матч 16-го тура чемпионата Италии против «Кротоне», который состоится 6 января. Португальский специалист не отправился с командой на выезд, сообщает Sky Sport Italia

Фонсека провел предматчевую пресс-конференцию, но не готов ехать на игру. Отмечается, что тренер заболел гастроэнтеритом.

После 15 матчей чемпионата Италии «Рома» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице серии А.