Главный тренер «Ромы» готов бороться против расизма

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека признался, что готов содействовать борьбе с расизмом.

— Я выступаю категорически против расизма, это явление как класс нужно искоренять из футбола и жизни. Футбол — игра, дарящая удовольствие, независимо от того, какой у тебя цвет кожи. Я готов способствовать любым мерам против расизма.

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Фиорентина» (2:2) тифози бергамасков скандировали расистские кричалки в адрес защитника гостей Далберта.