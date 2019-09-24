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Новости   //    Футбол   //    Италия

Главный тренер «Ромы» готов бороться против расизма

15:50
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека признался, что готов содействовать борьбе с расизмом.

— Я выступаю категорически против расизма, это явление как класс нужно искоренять из футбола и жизни. Футбол — игра, дарящая удовольствие, независимо от того, какой у тебя цвет кожи. Я готов способствовать любым мерам против расизма.

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Фиорентина» (2:2) тифози бергамасков скандировали расистские кричалки в адрес защитника гостей Далберта.

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