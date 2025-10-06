Гасперини — после матча с «Фиорентиной»: «Было важно одержать волевую победу»

Главный тренер «Ромы» Джанпьеро Гасперини прокомментировал победу над «Фиорентиной» (2:1) в гостевом матче 6-го тура чемпионата Италии.

«Мы хорошо сыграли против сильной команды. Было важно впервые в этом сезоне одержать волевую победу. В обороне у нас была ясная голова, а в атаке мы могли сыграть еще лучше, и результат очень позитивный. Суле? Он заметно прибавляет — у него отличная левая нога, и он становится еще опаснее, когда приближается к воротам. Дибала? Когда мяч у него, мы уверены, что он его не потеряет», — сказал итальянский специалист на пресс-конференции.

«Рома», набрав в шести матчах 15 очков, занимает второе место в таблице серии А.