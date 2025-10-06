Футбол
Италия
Новости
Футбол
Италия

Сегодня, 05:47

Гасперини — после матча с «Фиорентиной»: «Было важно одержать волевую победу»

Павел Лопатко

Главный тренер «Ромы» Джанпьеро Гасперини прокомментировал победу над «Фиорентиной» (2:1) в гостевом матче 6-го тура чемпионата Италии.

«Мы хорошо сыграли против сильной команды. Было важно впервые в этом сезоне одержать волевую победу. В обороне у нас была ясная голова, а в атаке мы могли сыграть еще лучше, и результат очень позитивный. Суле? Он заметно прибавляет — у него отличная левая нога, и он становится еще опаснее, когда приближается к воротам. Дибала? Когда мяч у него, мы уверены, что он его не потеряет», — сказал итальянский специалист на пресс-конференции.

«Рома», набрав в шести матчах 15 очков, занимает второе место в таблице серии А.

ФК Рома
Джан Пьеро Гасперини
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Хейлунн — об игре с «Дженоа»: «Конте подбадривал меня»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 6 5 0 1 12-6 15
2
 Рома 6 5 0 1 7-2 15
3
 Милан 6 4 1 1 9-3 13
4
 Ювентус 6 3 3 0 9-5 12
5
 Интер 6 4 0 2 17-8 12
6
 Аталанта 6 2 4 0 11-5 10
7
 Болонья 6 3 1 2 9-5 10
8
 Кремонезе 6 2 3 1 7-8 9
9
 Комо 6 2 3 1 7-5 9
10
 Сассуоло 6 3 0 3 8-8 9
11
 Кальяри 6 2 2 2 6-6 8
12
 Удинезе 6 2 2 2 6-9 8
13
 Лацио 6 2 1 3 10-7 7
14
 Лечче 6 1 2 3 5-10 5
15
 Парма 6 1 2 3 3-7 5
16
 Торино 6 1 2 3 5-13 5
17
 Фиорентина 6 0 3 3 4-8 3
18
 Верона 6 0 3 3 2-9 3
19
 Дженоа 6 0 2 4 3-9 2
20
 Пиза 6 0 2 4 3-10 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 21:45
Верона – Сассуоло
 0 : 1
4.10 16:00
Лацио – Торино
 3 : 3
4.10 16:00
Парма – Лечче
 0 : 1
4.10 19:00
Интер – Кремонезе
 4 : 1
4.10 21:45
Аталанта – Комо
 1 : 1
5.10 13:30
Удинезе – Кальяри
 1 : 1
5.10 16:00
Болонья – Пиза
 4 : 0
5.10 16:00
Фиорентина – Рома
 1 : 2
5.10 19:00
Наполи – Дженоа
 2 : 1
5.10 21:45
Ювентус – Милан
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 4
Маттео Канчельери

Маттео Канчельери

Лацио

 3
П
Анж-Йоан Бонни

Анж-Йоан Бонни

Интер

 3
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
Валентин Кастельянос

Валентин Кастельянос

Лацио

 3
И К Ж
Хакобо Рамон

Хакобо Рамон

Комо

 5 1 2
Реда Белаян

Реда Белаян

Лацио

 4 1 1
Первис Эступиньян

Первис Эступиньян

Милан

 5 1 1
Вся статистика

