Гасперини — об игре вратаря Свилара: «Он очень силен»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру вратаря Миле Свилара в матче 5-го тура серии А с «Вероной» (2:0).

«Он очень силен. В прошлом году он уже оказывал решающее влияние на результаты, как и сегодня. Его присутствие всегда является гарантией надежности, его позиция, его отношение... Сейв во втором тайме самый важный. Если ты опоздаешь, то получишь пенальти, но он был великолепен», — сказал Гасперини на пресс-конференции.

В сезоне-2025/26 26-летний сербский вратарь в 6 матчах во всех турнирах пропустил 2 гола, в 4 встречах сыграл на ноль.

«Рома» в 5 матчах чемпионата Италии пропустила 1 гол.