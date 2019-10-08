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Главный тренер «Ромы» дисквалифицирован на два матча

20:15
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи в игре 7-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (1:1). Также на «Рому» наложен штраф в размере 15 тысяч евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В концовке встречи арбитр отменил гол форварда римлян Николы Калинича. Фонсека активно протестовал против этого решения и позволил себе высказать оскорбления в адрес судьи.

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