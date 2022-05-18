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Сегодня, 07:24

Главный тренер «Пармы» Якини покинул свой пост

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

«Парма» на своем сайте объявила о расставании с главным тренером Джузеппе Якини. Его контракт был рассчитан до лета 2023 года.

Клуб решил расстаться с 58-летним специалистом из-за неудачного сезона команды в серии В. Команда завершила сезон-2021/22 на 12-й строчке турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером «Пармы».

ФК Парма
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2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
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 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
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 Торино 37 13 11 13 46-38 50
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 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
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 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
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14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
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 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
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 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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20.05 21:45
Торино – Рома
 - : -
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 - : -
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 - : -
21.05 21:45
Лацио – Верона
 - : -
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 - : -
22.05 13:30
Специя – Наполи
 - : -
22.05 19:00
Интер – Сампдория
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Сассуоло – Милан
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Венеция – Кальяри
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22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
Николо Дзаньоло

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Рома

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