Главный тренер «Пармы» Якини покинул свой пост

«Парма» на своем сайте объявила о расставании с главным тренером Джузеппе Якини. Его контракт был рассчитан до лета 2023 года.

Клуб решил расстаться с 58-летним специалистом из-за неудачного сезона команды в серии В. Команда завершила сезон-2021/22 на 12-й строчке турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером «Пармы».