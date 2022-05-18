Главный тренер «Пармы» Якини покинул свой пост
«Парма» на своем сайте объявила о расставании с главным тренером Джузеппе Якини. Его контракт был рассчитан до лета 2023 года.
Клуб решил расстаться с 58-летним специалистом из-за неудачного сезона команды в серии В. Команда завершила сезон-2021/22 на 12-й строчке турнирной таблицы.
Ранее сообщалось, что итальянский специалист Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером «Пармы».
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|81
|
3
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|37
|23
|7
|7
|71-31
|76
|
4
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|10
|7
|57-35
|70
|
5
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|
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|65-47
|59
|
9
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|10
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|
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|50
|
12
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|37
|10
|14
|13
|57-58
|44
|
13
|Болонья
|37
|11
|10
|16
|43-55
|43
|
14
|Эмполи
|37
|9
|11
|17
|49-70
|38
|
15
|Сампдория
|37
|10
|6
|21
|46-60
|36
|
16
|Специя
|37
|10
|6
|21
|41-68
|36
|
17
|Салернитана
|37
|7
|10
|20
|33-74
|30
|
18
|Кальяри
|37
|6
|11
|20
|34-68
|29
|
19
|Дженоа
|37
|4
|16
|17
|27-59
|28
|
20
|Венеция
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|34-69
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38 тур
|20.05
|21:45
|
Торино – Рома
|- : -
|21.05
|18:15
|
Дженоа – Болонья
|- : -
|21.05
|21:45
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|21.05
|21:45
|
Лацио – Верона
|- : -
|21.05
|21:45
|
Фиорентина – Ювентус
|- : -
|22.05
|13:30
|
Специя – Наполи
|- : -
|22.05
|19:00
|
Интер – Сампдория
|- : -
|22.05
|19:00
|
Сассуоло – Милан
|- : -
|22.05
|22:00
|
Венеция – Кальяри
|- : -
|22.05
|22:00
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
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ЖК
|Г
|
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Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
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|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
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Хакан Чалханоглу
Интер
|9
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
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|2
|5
|
|
Итан Ампаду
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|28
|1
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Николо Дзаньоло
Рома
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|1
|10
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