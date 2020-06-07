Главный тренер «Пармы» переболел коронавирусом

Главный тренер «Пармы» Роберто Д'Аверса рассказал, что переболел коронавирусом. По его словам, болезнь он перенес в легкой форме, а узнал об этом в результате анализа крови на антитела.

— У меня была небольшая температура после игры со СПАЛом 9 марта, — цитирует Football Italia Д'Аверсу. В этом не было ничего странного, поэтому я не сдавал тест. Наличие болезни подтвердилось только после анализа крови несколько дней назад.

В мае два футболиста «Пармы» сдали положительные тесты на коронавирус.