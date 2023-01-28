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Спаллетти: «Каковы шансы на досрочное чемпионство «Наполи»? Плохо разбираюсь в математике»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящую встречу 20-го тура серии А с «Ромой».

«Предстоит серьезная игра. Это будет матч, которым можно насладиться как тактически, так и индивидуально. Три очка — это всегда добыча, которую хочется забрать домой. Мы не зависим от результатов других команд. Мы всегда должны вести себя одинаково и думать о повседневной работе.

Я ожидаю практичную и прямолинейную «Рому». Моуринью умеет объяснить своей команде, что делать во время игры. У него есть техничные игры, поэтому мы никогда не должны думать о том, что победа уже в наших руках», — приводит слова Спаллетти Pazzi Di Fanta.

Также он высказался о планах команды на скудетто.

«Сейчас не время говорить об этом. Я не могу сосчитать, чтобы сказать, сколько нам нужно для досрочной победы. Я плохо разбираюсь в математике и умею делать только простые вычисления: если мы выиграем, у нас будет 53 очка», — сказал Спаллетти.

29 января «Наполи» примет «Рому» в 20-м туре серии А. Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Источник: Pazzi Di Fanta

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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ТБ 3.5

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П1

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Матч завершен

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26%

2.06

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22%

1.82

ТБ 23.5

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ФК Наполи
ФК Рома
Лучано Спаллетти
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 19 11 5 3 35-24 38
3
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
4
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
5
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
6
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
12
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
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15
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
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 Специя 20 4 6 10 17-32 18
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 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
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