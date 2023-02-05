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Сегодня, 19:26

Спаллетти: «Когда игра идет на равных, мы нуждаемся в мастерстве, чутье, фантазии Кварацхелии и Осимхена»

Иван Шитик
Корреспондент
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Лучано Спаллетти.
Фото AFP

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Специей» (3:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии.

«В таких матчах все определяет то, что происходит в головах футболистов. Игра начинается за день до стартового свистка.

Когда игра идет на равных, мы нуждаемся в мастерстве, чутье, фантазии Кварацхелии и Осимхена. Они способны оказать решающее влияние, что и показали сегодня.

В жизни порой бывает так, что когда ты добиваешься определенных результатов, можешь либо остановиться, либо повысить ставки. Мы даже не думали особо — сразу решили увеличить ставку.

Мы идем вперед и хотим порадовать наших болельщиков, людей, которые, вероятно, молятся за нас дома. Мы обязаны заставить их гордиться нами», — приводит слова тренера Football Italia.

«Наполи» выиграл 16 из 17 последних матчей в чемпионате Италии, уступив на этом отрезке лишь «Интеру» (0:1).

«Наполи», набрав 56 очков в 21 матче, лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от идущего вторым «Интера» на 16 баллов.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
1-й тайм

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Специя
Лучано Спаллетти
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
2
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
3
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
4
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
7
 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
9
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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38 тур
4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 0 : 2
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 2 : 0
4.02 22:45
Сассуоло – Аталанта
 1 : 0
5.02 14:30
Специя – Наполи
 0 : 3
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 1 : 0
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 - : -
5.02 22:45
Интер – Милан
 - : -
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 6
И К Ж
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Эмполи

 19 1 1
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