Спаллетти — о разгроме «Кремонезе»: «Это был непростой матч, несмотря на счет»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Кремонезе» (4:1).

«Это был непростой матч, несмотря на счет. Такие соперники вообще даются нам с трудом. «Кремонезе» заслуживает большего, чем нынешнее место в турнирной таблице.

Симеоне забил отличный гол. Рад тому, что игроки оставались сфокусированными и мотивированными даже после финального свистка. Так и должно быть», — цитирует Спаллетти Football Italia.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии с 23 очками в 9 матчах.