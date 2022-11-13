Спаллетти после 3:2 с «Удинезе»: «Хочу поблагодарить всех за первую половину сезона: от игроков до персонала»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Удинезе» (3:2) в 15-м туре чемпионата Италии.

«Каждая победа — это борьба, и последние 15 минут этого матча (когда «Удинезе» забил 2 гола) помогают подчеркнуть, что ничего из того, чего мы добились, нельзя считать самим собой разумеющимся.

Мы думали, что игра окончена, и сняли ногу с педали газа. Но игра никогда не заканчивается, потому что, когда со скамейки запасных выходят такие игроки, как Несторовски, они могут найти момент, если вы не будете поддерживать темп.

Я хочу поблагодарить команду за потрясающую первую половину сезона — от игроков до персонала по форме. Когда стадион так участвует в матче, команда чувствует еще большее вдохновение, чтобы пробовать [делать] что-то захватывающее и причудливое», — сказал Спаллетти после матча.

«Наполи» набрал 41 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице.