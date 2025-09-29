Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

29 сентября, 12:09

Конте — о недовольстве Де Брейне после замены в матче с «Миланом»: «Я надеюсь, что он был зол на результат»

Павел Лопатко

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал негативную реакцию полузащитника Кевина Де Брейне на замену в матче 5-го тура серии А против «Милана» (1:2).

34-летнего бельгийца заменили на 72-й минуте. Футболист был недоволен, пробормотал несколько слов себе под нос и сел на скамейку запасных, избегая встречи с Конте.

Кристиан Пулишич.«Милан» в меньшинстве удержал победу над «Наполи» и вышел на первое место в серии А

«Я надеюсь, что он был зол на результат. Если вместо этого он был расстроен из-за чего-то другого, то он выбрал не тот путь», — сказал Конте на пресс-конференции.

В сезоне-2025/26 Де Брейне в 6 матчах забил 3 гола.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Антонио Конте
Кевин Де Брейне
ФК Наполи
Читайте также
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
В США указали на отсутствие доказательств связи танкера Boracay с инцидентами с БПЛА
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гасперини — об игре вратаря Свилара: «Он очень силен»

Рабьо — о Модриче: «Я не понимаю, как он может так бегать в течение 90 минут в свои 40 лет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 5 4 0 1 9-3 12
2
 Рома 5 4 0 1 5-1 12
3
 Наполи 5 4 0 1 10-5 12
4
 Ювентус 5 3 2 0 9-5 11
5
 Интер 5 3 0 2 13-7 9
6
 Аталанта 5 2 3 0 10-4 9
7
 Кремонезе 5 2 3 0 6-4 9
8
 Комо 5 2 2 1 6-4 8
9
 Кальяри 5 2 1 2 5-5 7
10
 Болонья 5 2 1 2 5-5 7
11
 Удинезе 5 2 1 2 5-8 7
12
 Сассуоло 5 2 0 3 7-8 6
13
 Лацио 5 2 0 3 7-4 6
14
 Парма 5 1 2 2 3-6 5
15
 Торино 5 1 1 3 2-10 4
16
 Фиорентина 5 0 3 2 3-6 3
17
 Верона 5 0 3 2 2-8 3
18
 Дженоа 5 0 2 3 2-7 2
19
 Лечче 5 0 2 3 4-10 2
20
 Пиза 5 0 2 3 3-6 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 21:45
Верона – Сассуоло
 - : -
4.10 16:00
Лацио – Торино
 - : -
4.10 16:00
Парма – Лечче
 - : -
4.10 19:00
Интер – Кремонезе
 - : -
4.10 21:45
Аталанта – Комо
 - : -
5.10 13:30
Удинезе – Кальяри
 - : -
5.10 16:00
Болонья – Пиза
 - : -
5.10 16:00
Фиорентина – Рома
 - : -
5.10 19:00
Наполи – Дженоа
 - : -
5.10 21:45
Ювентус – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
Николас Пас

Николас Пас

Комо

 3
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 3
П
Валентин Кастельянос

Валентин Кастельянос

Лацио

 3
Кенан Йылдыз

Кенан Йылдыз

Ювентус

 3
Никола Крстович

Никола Крстович

Аталанта

 3
И К Ж
Хакобо Рамон

Хакобо Рамон

Комо

 4 1 2
Реда Белаян

Реда Белаян

Лацио

 3 1 1
Первис Эступиньян

Первис Эступиньян

Милан

 5 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости