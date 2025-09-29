Конте — о недовольстве Де Брейне после замены в матче с «Миланом»: «Я надеюсь, что он был зол на результат»
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал негативную реакцию полузащитника Кевина Де Брейне на замену в матче 5-го тура серии А против «Милана» (1:2).
34-летнего бельгийца заменили на 72-й минуте. Футболист был недоволен, пробормотал несколько слов себе под нос и сел на скамейку запасных, избегая встречи с Конте.
«Я надеюсь, что он был зол на результат. Если вместо этого он был расстроен из-за чего-то другого, то он выбрал не тот путь», — сказал Конте на пресс-конференции.
В сезоне-2025/26 Де Брейне в 6 матчах забил 3 гола.
Новости