Конте — об игроках «Наполи»: «Они делают нечто экстраординарное»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии.

«Игроки заслуживают всех комплиментов, мы можем только благодарить их, потому что в момент крайних трудностей и при таком ограниченном выборе они совершают невероятные вещи.

Каждый, кто выходит на поле, проявляет огромный характер и чувство ответственности. Эти парни так сильно выросли в этом плане, и это наполняет меня гордостью, потому что они прочувствовали то, что мы делаем, поняли сложность момента и дали выдающиеся ответные реакции.

Скотт Мактоминай и остальные делают нечто экстраординарное, просто беря на себя ответственность и продвигаясь вперед. Я считаю, что Эльиф Эльмас в своем первом старте в Серии А был выдающимся», — цитирует итальянского специалиста DAZN.

«Наполи» в 14 матчах набрал 31 очко и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.