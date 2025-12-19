Конте после выхода в финал Суперкубка Италии: «Я рад, что парни показали, что хотят побороться за данный трофей»
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в полуфинале Суперкубка Италии.
«Я рад, потому что парни показали, что хотят побороться за данный трофей. С физической точки зрения мы держимся неплохо, но неизбежно, что такое количество матчей высасывает из тебя энергию. Мы заплатили цену за недавние победы, потому что выдохлись в матче с «Бенфикой» и во втором тайме с «Удинезе», но сегодня мы очень хорошо двигались как единая команда. Когда нам удается работать командой, независимо от того, кто выходит на поле, мы становимся конкурентоспособными.
Мы должны продолжать в том же духе. Те, кто были травмированы, все еще не восстановились, но новые игроки теперь вовлечены в игру больше, чем в начале сезона. Я всегда говорил, что ожидал, что эта кампания будет сложной, но не ожидал такого количества травм», — цитирует итальянского специалиста Sport Mediaset.
За Суперкубок Италии «Наполи» поборется с победителем матча «Болонья» — «Интер», который пройдет 19 декабря. Игра за сам трофей состоится 22 декабря.
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|И
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1
|Интер
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2
|Наполи
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|0-0
|0
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3
|Рома
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|0
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|0-0
|0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -