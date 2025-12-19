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19 декабря 2025, 07:40

Конте после выхода в финал Суперкубка Италии: «Я рад, что парни показали, что хотят побороться за данный трофей»

Павел Лопатко

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в полуфинале Суперкубка Италии.

«Я рад, потому что парни показали, что хотят побороться за данный трофей. С физической точки зрения мы держимся неплохо, но неизбежно, что такое количество матчей высасывает из тебя энергию. Мы заплатили цену за недавние победы, потому что выдохлись в матче с «Бенфикой» и во втором тайме с «Удинезе», но сегодня мы очень хорошо двигались как единая команда. Когда нам удается работать командой, независимо от того, кто выходит на поле, мы становимся конкурентоспособными.

Мы должны продолжать в том же духе. Те, кто были травмированы, все еще не восстановились, но новые игроки теперь вовлечены в игру больше, чем в начале сезона. Я всегда говорил, что ожидал, что эта кампания будет сложной, но не ожидал такого количества травм», — цитирует итальянского специалиста Sport Mediaset.

За Суперкубок Италии «Наполи» поборется с победителем матча «Болонья» — «Интер», который пройдет 19 декабря. Игра за сам трофей состоится 22 декабря.

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Антонио Конте
ФК Наполи
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