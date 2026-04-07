Конте после победы над «Миланом»: «Наполи» сделал важный шаг к Лиге чемпионов, которая является его целью»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии.

«Эта победа дает нам огромный энтузиазм и уверенность, потому что мы никогда не должны забывать: если мы на втором месте, то это благодаря тем парням, которые закрывали все наши потери в этом сезоне.

Экстраординарно, что команда оставалась наверху, несмотря на эти потери. Любая другая команда развалилась бы и потеряла боевой настрой. Я думаю об Эльмасе, который вышел на последние 15 минут, он был ключевым игроком во время многих потерь. Маццокки, Бекема — они были главными героями сезона. Это было экстраординарно, а не то, что мы видели сегодня вечером. Неизбежно, что чем больше игроков выздоравливает, тем больше у нас выбора и тем больше мы можем проводить ротацию, чтобы поддерживать всех в тонусе.

Сегодня утром врач поприветствовал меня этой «замечательной» новостью, что у Хейлунна температура и рвота, поэтому мне пришлось менять планы, Джоване хорошо отреагировал.

Теперь мы должны продолжать, потому что осталось семь туров, и мы сделали важный шаг к Лиге чемпионов, которая является нашей целью», — цитирует итальянского специалиста DAZN.

«Наполи» с 65 очками после 31 игры идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

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