Конте после победы над «Миланом»: «Наполи» сделал важный шаг к Лиге чемпионов, которая является его целью»
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии.
«Эта победа дает нам огромный энтузиазм и уверенность, потому что мы никогда не должны забывать: если мы на втором месте, то это благодаря тем парням, которые закрывали все наши потери в этом сезоне.
Экстраординарно, что команда оставалась наверху, несмотря на эти потери. Любая другая команда развалилась бы и потеряла боевой настрой. Я думаю об Эльмасе, который вышел на последние 15 минут, он был ключевым игроком во время многих потерь. Маццокки, Бекема — они были главными героями сезона. Это было экстраординарно, а не то, что мы видели сегодня вечером. Неизбежно, что чем больше игроков выздоравливает, тем больше у нас выбора и тем больше мы можем проводить ротацию, чтобы поддерживать всех в тонусе.
Сегодня утром врач поприветствовал меня этой «замечательной» новостью, что у Хейлунна температура и рвота, поэтому мне пришлось менять планы, Джоване хорошо отреагировал.
Теперь мы должны продолжать, потому что осталось семь туров, и мы сделали важный шаг к Лиге чемпионов, которая является нашей целью», — цитирует итальянского специалиста DAZN.
«Наполи» с 65 очками после 31 игры идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
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|И
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1
|Интер
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2
|Наполи
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|0-0
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3
|Рома
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|0-0
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4
|Комо
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
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|0-0
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6
|Ювентус
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|0
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|0-0
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7
|Аталанта
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|0-0
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8
|Болонья
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|0-0
|0
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9
|Лацио
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|0-0
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10
|Удинезе
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|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Торино
|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Парма
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -