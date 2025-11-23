Футбол
Сегодня, 02:59

Конте после победы над «Аталантой»: «Во втором тайме мы могли бы лучше контролировать мяч, но все в порядке»

Павел Лопатко

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу над «Аталантой» (3:1) в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии.

«Мы довольны победой и тем, как мы ее достигли, особенно первым таймом, где мы держали высокий темп. Но мы также сохранили высокий прессинг и после перерыва, и было неизбежно, что команда, проигрывающая 0:3, пойдет вперед.

Во втором тайме мы могли бы лучше контролировать мяч, но все в порядке, ведь мы обыграли очень сильную «Аталанту». Я изучал их по игре с «Марселем», где они победили в очень тяжелой атмосфере, которую я хорошо знаю», — цитирует итальянского специалиста Sky Sport.

Эпизод матча &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo; 22&nbsp;ноября 2025 года.Новая катастрофа «Ливерпуля», «Барселона» ярко вернулась на «Камп Ноу», Ваноли и Спаллетти сыграли вничью

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А — у команды 25 очков после 12 игр.

