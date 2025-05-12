Главный тренер «Наполи» Конте назвал незаслуженной ничью в матче с «Дженоа»
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал ничью в матче 36-го тура серии А с «Дженоа» (2:2).
«Они дважды пробили — и дважды забили. Обидно, ведь мы очень много создали. Мне не в чем упрекнуть своих игроков. Вся статистика матча однозначно говорит сама за себя. Испытываю горечь, потому что это незаслуженная ничья. Мы сделали больше», — цитирует Конте calcionapoli1926.it.
«Наполи» набрал 78 очков и лидирует в таблице серии А. Отрыв от идущего на втором месте «Интера» составляет 1 очко.
Следующий матч команда Конте проведет 18 мая против «Пармы».
Источник: calcionapoli1926.it
