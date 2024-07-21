Конте: «Мне не нужна команда, которая обороняется и ждет спортивной смерти»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу над «Мантовой» (3:0) в товарищеском матче. Голы забили Йеспер Линдстрем, Леонардо Спинаццола и Валид Шеддира.

«Я увидел много хорошего, например, прессинг и очень высокую оборонительную линию. Однако мы должны лучше контролировать игру, должны лучше владеть мячом. Нам нужно работать и совершенствоваться. Чем больше мы будем играть, тем больше ребята будут понимать то, что я от них хочу. Главное, чтобы матчи проходили с большой интенсивностью. Мне не нужна команда, которая обороняется и ждет спортивной смерти», — приводит слова Конте Football Italia.

Следующие матчи «Наполи» пройдут 28 июля с «Эгнатией», 31 июля с «Брестом» и 3 августа с «Жироной».