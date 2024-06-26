Конте: «Между Осимхеном и «Наполи» есть договоренность о его будущем, я это принял»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал будущее нападающего клуба Виктора Осимхена.

«Я в курсе его ситуации, я знаю, что у нас есть соглашение с клубом, так что это другой случай. Между Виктором и «Наполи» есть договоренность о его будущем, и я это принял», — приводит слова Конте инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, Осимхен этим летом покинет «Наполи». Ранее сообщалось, что 25-летним футболистом интересуются «Арсенал», «ПСЖ» и клубы из Саудовской Аравии.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел за команду 32 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 100 миллионов евро.