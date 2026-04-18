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18 апреля, 21:53

Конте — о поражении от «Лацио»: «Это была неудачная игра, «Наполи» не хватило качества в центре поля»

Алина Савинова

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Лацио» (0:2) в 33-м туре чемпионата Италии.

«Это была неудачная игра, нам не хватило качества в центре поля. «Лацио» нас выжидал, перекрывал зоны и убегал в контратаки. У нас было 70% владения мячом, но мы не смогли нанести ни одного удара в створ. Было ощущение, что у нас мало энергии. В таких условиях становится сложно — мы пропустили голы после быстрых атак», — приводит Джанлука Ди Марцио слова Конте.

Специалист предположил, что он не смог дать правильную мотивацию своим игрокам на этот матч.

«Наполи» с 66 очками располагается на втором месте в турнирной таблице Серии А. Следующую игру команда проведет 24 апреля против «Кремонезе».

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Антонио Конте
Футбол
ФК Лацио
ФК Наполи
Серия А
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«Наполи» на своем поле уступил «Лацио»

«Рома» и «Аталанта» сыграли вничью в Риме
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
19
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
24.08 19:30 Болонья – Лацио - : -
24.08 21:45 Рома – Фиорентина - : -
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