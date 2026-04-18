Конте — о поражении от «Лацио»: «Это была неудачная игра, «Наполи» не хватило качества в центре поля»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Лацио» (0:2) в 33-м туре чемпионата Италии.

«Это была неудачная игра, нам не хватило качества в центре поля. «Лацио» нас выжидал, перекрывал зоны и убегал в контратаки. У нас было 70% владения мячом, но мы не смогли нанести ни одного удара в створ. Было ощущение, что у нас мало энергии. В таких условиях становится сложно — мы пропустили голы после быстрых атак», — приводит Джанлука Ди Марцио слова Конте.

Специалист предположил, что он не смог дать правильную мотивацию своим игрокам на этот матч.

«Наполи» с 66 очками располагается на втором месте в турнирной таблице Серии А. Следующую игру команда проведет 24 апреля против «Кремонезе».

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