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Пиоли — о будущем Диаса: «Я счастлив работать с ним, а он счастлив в «Милане»

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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал возможность выкупа полузащитника «россонери» Браима Диаса, который арендован у «Реала».

«Я счастлив работать с Браимом и чувствую, что он счастлив здесь, в «Милане». Посмотрим», — цитирует Пиоли журналист Фабрицио Романо.

23-летний испанец третий сезон выступает на правах аренды за «Милан». Впервые итальянский клуб арендовал его в 2020 году, а затем продлил соглашение до конца текущего сезона. Всего на счету Диаса 108 матчей за «Милан», 16 голов и 10 результативных передач.

Футбол
ФК Милан
ФК Реал
Стефано Пиоли
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1
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2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 26 12 6 8 42-30 42
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8
 Болонья 26 10 6 10 31-34 36
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