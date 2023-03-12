Пиоли — о будущем Диаса: «Я счастлив работать с ним, а он счастлив в «Милане»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал возможность выкупа полузащитника «россонери» Браима Диаса, который арендован у «Реала».
«Я счастлив работать с Браимом и чувствую, что он счастлив здесь, в «Милане». Посмотрим», — цитирует Пиоли журналист Фабрицио Романо.
23-летний испанец третий сезон выступает на правах аренды за «Милан». Впервые итальянский клуб арендовал его в 2020 году, а затем продлил соглашение до конца текущего сезона. Всего на счету Диаса 108 матчей за «Милан», 16 голов и 10 результативных передач.
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|И
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|Н
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|+/-
|О
|
1
|Наполи
|26
|22
|2
|2
|60-16
|68
|
2
|Интер
|26
|16
|2
|8
|47-30
|50
|
3
|Лацио
|26
|14
|7
|5
|41-19
|49
|
4
|Рома
|25
|14
|5
|6
|32-21
|47
|
5
|Милан
|25
|14
|5
|6
|42-32
|47
|
6
|Аталанта
|26
|12
|6
|8
|42-30
|42
|
7
|Торино
|26
|10
|7
|9
|29-29
|37
|
8
|Болонья
|26
|10
|6
|10
|31-34
|36
|
9
|Ювентус
|25
|15
|5
|5
|40-20
|35
|
10
|Удинезе
|26
|8
|11
|7
|34-30
|35
|
11
|Монца
|25
|9
|5
|11
|30-35
|32
|
12
|Фиорентина
|25
|8
|7
|10
|29-31
|31
|
13
|Сассуоло
|25
|8
|6
|11
|30-37
|30
|
14
|Эмполи
|26
|6
|10
|10
|23-34
|28
|
15
|Лечче
|26
|6
|9
|11
|24-31
|27
|
16
|Салернитана
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|
17
|Специя
|26
|5
|9
|12
|23-42
|24
|
18
|Верона
|25
|4
|6
|15
|20-37
|18
|
19
|Сампдория
|25
|2
|6
|17
|11-39
|12
|
20
|Кремонезе
|25
|1
|9
|15
|21-46
|12
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.03
|22:45
|
Специя – Интер
|2 : 1
|11.03
|17:00
|
Эмполи – Удинезе
|0 : 1
|11.03
|20:00
|
Наполи – Аталанта
|2 : 0
|11.03
|22:45
|
Болонья – Лацио
|0 : 0
|12.03
|14:30
|
Лечче – Торино
|0 : 2
|12.03
|17:00
|
Кремонезе – Фиорентина
|- : -
|12.03
|17:00
|
Верона – Монца
|- : -
|12.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|- : -
|12.03
|22:45
|
Ювентус – Сампдория
|- : -
|13.03
|22:45
|
Милан – Салернитана
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|15
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|24
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|17
|1
|0
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