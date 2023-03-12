Пиоли — о будущем Диаса: «Я счастлив работать с ним, а он счастлив в «Милане»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал возможность выкупа полузащитника «россонери» Браима Диаса, который арендован у «Реала».

«Я счастлив работать с Браимом и чувствую, что он счастлив здесь, в «Милане». Посмотрим», — цитирует Пиоли журналист Фабрицио Романо.

23-летний испанец третий сезон выступает на правах аренды за «Милан». Впервые итальянский клуб арендовал его в 2020 году, а затем продлил соглашение до конца текущего сезона. Всего на счету Диаса 108 матчей за «Милан», 16 голов и 10 результативных передач.