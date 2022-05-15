Пиоли: «Надеюсь, что матч с «Аталантой» не станет последним для Ибрагимовича на «Сан-Сиро»

Пиоли ответил, станет ли матч с «Аталантой» последним для Ибрагимовича на «Сан-Сиро»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о том, может ли матч 37-го тура серии А с «Аталантой» стать последним для нападающего Златана Ибрагимовича на стадионе «Сан-Сиро».

«Я так не думаю, — приводит слова Пиоли Football Italia. — Надеюсь, матч с «Аталантой» не станет последним для Ибрагимовича на «Сан-Сиро». Златан невероятный чемпион. И я сейчас говорю не только про технический аспект. Я его очень уважаю. Он достаточно умен, что сам определить свое будущее».

В нынешнем сезоне 40-летний швед забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 26 матчах за «Милан» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Встреча «Милана» с «Аталантой» состоится сегодня, 15 мая. Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и начнется 19.00 по московскому времени.