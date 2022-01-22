Пиоли: «Если выиграем «Ювентус», то это будет очень хорошо для положения «Милана» в турнирной таблице»

Пиоли заявил, что победа над «Ювентусом» важна для положения «Милана» в турнирной таблице

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ювентусом» в 23-м туре чемпионата Италии.

«Игра с «Ювентусом» очень важная для нас, пусть и не является решающей, — приводит слова тренера Tuttomercatoweb. — «Юве» сейчас показывает свою силу, они долгое время не побеждали и пытаются восстановиться. Если сможем выиграть, это будет очень хорошо для нашего положения в турнирной таблице».

Также Пиоли рассказал о состоянии вернувшихся в команду игроки.

«Беннасер, Романьоли и Калабрия — важные возвращения. Все они в порядке и доступны для выбора на матча. Ибрагимович в хорошем состоянии и готов, как и все мы», — добавил он.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на счету 48 очков. На первом месте находится «Интер», у которого 5- очков.