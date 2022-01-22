Пиоли: «Если выиграем «Ювентус», то это будет очень хорошо для положения «Милана» в турнирной таблице»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ювентусом» в 23-м туре чемпионата Италии.
«Игра с «Ювентусом» очень важная для нас, пусть и не является решающей, — приводит слова тренера Tuttomercatoweb. — «Юве» сейчас показывает свою силу, они долгое время не побеждали и пытаются восстановиться. Если сможем выиграть, это будет очень хорошо для нашего положения в турнирной таблице».
Также Пиоли рассказал о состоянии вернувшихся в команду игроки.
«Беннасер, Романьоли и Калабрия — важные возвращения. Все они в порядке и доступны для выбора на матча. Ибрагимович в хорошем состоянии и готов, как и все мы», — добавил он.
«Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на счету 48 очков. На первом месте находится «Интер», у которого 5- очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|21
|15
|5
|1
|51-16
|50
|
2
|Милан
|22
|15
|3
|4
|47-25
|48
|
3
|Наполи
|22
|14
|4
|4
|39-15
|46
|
4
|Аталанта
|21
|12
|6
|3
|44-26
|42
|
5
|Ювентус
|22
|12
|5
|5
|34-21
|41
|
6
|Фиорентина
|21
|11
|2
|8
|40-29
|35
|
7
|Рома
|22
|11
|2
|9
|36-28
|35
|
8
|Лацио
|22
|10
|5
|7
|46-39
|35
|
9
|Верона
|23
|9
|6
|8
|43-38
|33
|
10
|Торино
|21
|9
|4
|8
|29-20
|31
|
11
|Эмполи
|22
|8
|5
|9
|35-43
|29
|
12
|Сассуоло
|22
|7
|7
|8
|38-37
|28
|
13
|Болонья
|22
|8
|3
|11
|29-37
|27
|
14
|Удинезе
|21
|5
|8
|8
|31-36
|23
|
15
|Специя
|22
|6
|4
|12
|23-42
|22
|
16
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
17
|Венеция
|21
|4
|6
|11
|19-38
|18
|
18
|Кальяри
|22
|3
|7
|12
|21-43
|16
|
19
|Дженоа
|22
|1
|9
|12
|20-45
|12
|
20
|Салернитана
|21
|3
|2
|16
|13-49
|10
|21.01
|22:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.01
|17:00
|
Дженоа – Удинезе
|- : -
|22.01
|20:00
|
Интер – Венеция
|- : -
|22.01
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|- : -
|23.01
|14:30
|
Кальяри – Фиорентина
|- : -
|23.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|- : -
|23.01
|17:00
|
Специя – Сампдория
|- : -
|23.01
|17:00
|
Торино – Сассуоло
|- : -
|23.01
|20:00
|
Эмполи – Рома
|- : -
|23.01
|22:45
|
Милан – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|19
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|14
|1
|7