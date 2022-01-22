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Пиоли: «Если выиграем «Ювентус», то это будет очень хорошо для положения «Милана» в турнирной таблице»

Пиоли заявил, что победа над «Ювентусом» важна для положения «Милана» в турнирной таблице
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ювентусом» в 23-м туре чемпионата Италии.

«Игра с «Ювентусом» очень важная для нас, пусть и не является решающей, — приводит слова тренера Tuttomercatoweb. — «Юве» сейчас показывает свою силу, они долгое время не побеждали и пытаются восстановиться. Если сможем выиграть, это будет очень хорошо для нашего положения в турнирной таблице».

Также Пиоли рассказал о состоянии вернувшихся в команду игроки.

«Беннасер, Романьоли и Калабрия — важные возвращения. Все они в порядке и доступны для выбора на матча. Ибрагимович в хорошем состоянии и готов, как и все мы», — добавил он.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на счету 48 очков. На первом месте находится «Интер», у которого 5- очков.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/milan-pioli-alla-vigilia-della-juventus-non-e-decisiva-importanti-i-rientri-di-3-giocatori-1636640

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
Футбол
ФК Милан
ФК Ювентус
Стефано Пиоли
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 21 15 5 1 51-16 50
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
7
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Удинезе 21 5 8 8 31-36 23
15
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
19
 Дженоа 22 1 9 12 20-45 12
20
 Салернитана 21 3 2 16 13-49 10
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38 тур
21.01 22:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
 - : -
22.01 20:00
Интер – Венеция
 - : -
22.01 22:45
Лацио – Аталанта
 - : -
23.01 14:30
Кальяри – Фиорентина
 - : -
23.01 17:00
Наполи – Салернитана
 - : -
23.01 17:00
Специя – Сампдория
 - : -
23.01 17:00
Торино – Сассуоло
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 17
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Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
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Лацио

 6
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Лацио

 6
И К Ж
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Роберто Сориано

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