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Пиоли — о поражении от «Интера»: «Если бы мы показали свой привычный футбол, проблем было бы больше»

Мария Гусева
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в матче 21-го тура чемпионата Италии.

«Конечно, мы хотели надежнее сыграть в обороне. Мы защищались неплохо, но должны были лучше обращаться с мячом. К сожалению, мы снова оказались не готовы к розыгрышу стандарта, а в целом, как команда, мы сработали хорошо. Мы недостаточно атаковали в первом тайме, но исправились после перерыва. Я уверен, что если бы мы показали свой привычный футбол, то проблем было бы больше. В чем-то мы себя ограничили, но сыграли надежнее. В будущем это может помочь, но нам нужно действовать агрессивнее и больше атаковать. Это не значит, что мы перечеркиваем всю проделанную ранее работу. Просто мы понимаем, что бывают ситуации, когда стоит изменить подход», — цитирует Dazn Пиоли.

«Милан» продлил серию без побед в серии А до пяти матчей и с 38 очками расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Интер» с 43 очками идет на второй строчке, отставая от лидирующего «Наполи» на 13 очков.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Стефано Пиоли
серия А
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 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
4
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 21 11 5 5 37-30 38
7
 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 0 : 2
4.02 20:00
Рома – Эмполи
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Сассуоло – Аталанта
 1 : 0
5.02 14:30
Специя – Наполи
 0 : 3
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 1 : 0
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 1 : 2
5.02 22:45
Интер – Милан
 1 : 0
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
Монца – Сампдория
 - : -
7.02 22:45
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 - : -
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