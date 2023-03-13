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Пиоли — о матче с «Салернитаной»: «Мы столкнемся с командой, которая быстра в контратаке и надежна в защите»

Мария Гусева
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны».

«Мы понимаем, что должны сосредоточиться на чемпионате со всем вниманием и решимостью, — цитирует пресс-служба клуба Пиоли. — Нам нужно найти последовательность, которой нам до сих пор не хватало. Мы столкнемся с командой, которая быстра в контратаке и надежна в защите. Мы хорошо готовы физически, умственно и тактически. Мы должны стать лучшим «Миланом», потому что это важный матч».

«Милан» занимает 4-е место в турнирной таблице серии А, набрав 47 очков. «Салернитана» располагается на 16-й строчке — 25 очков.

Матч «Милан» — «Салернитана» пройдет сегодня, 13 марта. Начало — 22.45 мск.

Футбол
ФК Милан
ФК Салернитана
Стефано Пиоли
серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
5
 Рома 26 14 5 7 35-25 47
6
 Аталанта 26 12 6 8 42-30 42
7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
9
 Болонья 26 10 6 10 31-34 36
10
 Удинезе 26 8 11 7 34-30 35
11
 Фиорентина 26 9 7 10 31-31 34
12
 Монца 26 9 6 11 31-36 33
13
 Сассуоло 26 9 6 11 34-40 33
14
 Эмполи 26 6 10 10 23-34 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 26 5 9 12 23-42 24
18
 Верона 26 4 7 15 21-38 19
19
 Сампдория 26 2 6 18 13-43 12
20
 Кремонезе 26 1 9 16 21-48 12
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10.03 22:45
Специя – Интер
 2 : 1
11.03 17:00
Эмполи – Удинезе
 0 : 1
11.03 20:00
Наполи – Аталанта
 2 : 0
11.03 22:45
Болонья – Лацио
 0 : 0
12.03 14:30
Лечче – Торино
 0 : 2
12.03 17:00
Кремонезе – Фиорентина
 0 : 2
12.03 17:00
Верона – Монца
 1 : 1
12.03 20:00
Рома – Сассуоло
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12.03 22:45
Ювентус – Сампдория
 4 : 2
13.03 22:45
Милан – Салернитана
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 15 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 24 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 17 1 0
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