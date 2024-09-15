Фонсека: «Милану» нужно восстановить утраченные позиции»
Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Венецией» (4:0) в 4-м туре серии А.
«Наш сезон уже начался четыре тура назад, мы потеряли очки и теперь нужно восстанавливать утраченные позиции, но было важно победить и победить так. Это придает игрокам уверенность для дальнейшего роста.
Мы можем говорить о тактике и технике, но энергия и настрой очень важны для команды, которая хочет играть в такой футбол. Работа на поле была важной, но не менее важными были и просмотр видео, и обсуждения в раздевалке — все это имеет значение», — сказал Фонсека после игры.
«Милан» одержал первую победу в текущем сезоне. Команда Паулу Фонсеки с 5 очками поднялась на восьмое место в серии А.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6-0
|8
|
2
|Интер
|3
|2
|1
|0
|8-2
|7
|
3
|Торино
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
4
|Удинезе
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
5
|Верона
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Эмполи
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
7
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Милан
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
9
|Лацио
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|
10
|Парма
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
11
|Дженоа
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Аталанта
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
13
|Фиорентина
|3
|0
|3
|0
|3-3
|3
|
14
|Болонья
|4
|0
|3
|1
|4-7
|3
|
15
|Лечче
|3
|1
|0
|2
|1-6
|3
|
16
|Кальяри
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
17
|Рома
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
18
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
19
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
20
|Венеция
|4
|0
|1
|3
|1-8
|1
|14.09
|16:00
|
Комо – Болонья
|2 : 2
|14.09
|19:00
|
Эмполи – Ювентус
|0 : 0
|14.09
|21:45
|
Милан – Венеция
|4 : 0
|15.09
|13:30
|
Дженоа – Рома
|- : -
|15.09
|16:00
|
Аталанта – Фиорентина
|- : -
|15.09
|16:00
|
Торино – Лечче
|- : -
|15.09
|19:00
|
Кальяри – Наполи
|- : -
|15.09
|21:45
|
Монца – Интер
|- : -
|16.09
|19:30
|
Парма – Удинезе
|- : -
|16.09
|21:45
|
Лацио – Верона
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|
|
Давид Нерес
Наполи
|2
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0