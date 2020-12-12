Главный тренер «Милана» назвал Златана «животным»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал характеристику шведскому нападающему команды Златану Ибрагимовичу.
«Я помню, как впервые встретил Ибру в тренажерном зале после тренировки. Никогда не обнимал такого высокого человека.
Он умный и веселый, но на поле Ибра животное. Это комплимент, уверяю вас», — цитирует Пиоли La Gazzetta dello Sport.
39-летний Златан Ибрагимович в текущем сезоне чемпионате Италии забил 10 голов в 6 сыгранных матчах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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