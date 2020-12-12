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Главный тренер «Милана» назвал Златана «животным»

16:04
Златан Ибрагимович. Фото ФК "Милан".
Златан Ибрагимович. Фото ФК "Милан".
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал характеристику шведскому нападающему команды Златану Ибрагимовичу.

«Я помню, как впервые встретил Ибру в тренажерном зале после тренировки. Никогда не обнимал такого высокого человека.

Он умный и веселый, но на поле Ибра животное. Это комплимент, уверяю вас», — цитирует Пиоли La Gazzetta dello Sport.

39-летний Златан Ибрагимович в текущем сезоне чемпионате Италии забил 10 голов в 6 сыгранных матчах.

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