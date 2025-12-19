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19 декабря 2025, 07:55

Аллегри: «Обе команды провели хороший матч, но «Наполи» защищался лучше»

Павел Лопатко

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Наполи» (0:2) в полуфинале Суперкубка Италии.

«Мы встретились с сильным «Наполи», и мы это знали. Могли бы сыграть лучше в эпизодах с двумя пропущенными голами. Обе команды провели хороший матч, но они защищались лучше и заслужили победу.

Главный судья отработал очень хорошо, как и вся бригада... В последнее время мы пропускаем голы слишком легко, и нам нужно улучшаться. Это поражение следует рассматривать как возможность встать на ноги.

У нас были благоприятные моменты, и мы довольно хорошо контролировали мяч. Нам нужно было лучше атаковать штрафную площадь. Если ты совершаешь такие ошибки, как мы в первом голе, ты должен защищаться лучше. Когда ты пропускаешь по два гола в трех матчах подряд, которых можно было избежать, ты должен понять, как стать лучше», — цитирует итальянского специалиста Sport Mediaset.

«Милан» был действующим обладателем Суперкубка Италии — в январе 2025 года в матче за трофей он обыграл «Интер» со счетом 3:2.

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ФК Милан
Массимилиано Аллегри
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