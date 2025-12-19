Аллегри: «Обе команды провели хороший матч, но «Наполи» защищался лучше»
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Наполи» (0:2) в полуфинале Суперкубка Италии.
«Мы встретились с сильным «Наполи», и мы это знали. Могли бы сыграть лучше в эпизодах с двумя пропущенными голами. Обе команды провели хороший матч, но они защищались лучше и заслужили победу.
Главный судья отработал очень хорошо, как и вся бригада... В последнее время мы пропускаем голы слишком легко, и нам нужно улучшаться. Это поражение следует рассматривать как возможность встать на ноги.
У нас были благоприятные моменты, и мы довольно хорошо контролировали мяч. Нам нужно было лучше атаковать штрафную площадь. Если ты совершаешь такие ошибки, как мы в первом голе, ты должен защищаться лучше. Когда ты пропускаешь по два гола в трех матчах подряд, которых можно было избежать, ты должен понять, как стать лучше», — цитирует итальянского специалиста Sport Mediaset.
«Милан» был действующим обладателем Суперкубка Италии — в январе 2025 года в матче за трофей он обыграл «Интер» со счетом 3:2.
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|И
|В
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|П
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|О
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1
|Интер
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|0-0
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2
|Наполи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -