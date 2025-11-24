Аллегри — об игре с «Интером»: «Мы начали немного скованно в первые 15 минут, но затем раскрепостились»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Интером» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

«Это была великолепная победа и зрелищный матч. Мы начали немного скованно в первые 15 минут, но затем раскрепостились и создали четыре-пять моментов, где могли принять лучшие решения в последней трети поля, особенно при подключении Пулишича и Салемакерса вперед.

Нам нужно было точнее играть на флангах, а во втором тайме, после того как мы забили, было естественно, что «Интер» бросится отыгрываться. У нас было несколько выгодных ситуаций с выходом Леао один на один, мы хорошо оборонялись, используя превентивную опеку, что было важно против «Интера», который смертельно опасен при выходе из-под первого прессинга», — цитирует итальянского специалиста DAZN.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии — у команды 25 очков после 12 матчей.