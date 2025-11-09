Футбол
9 ноября, 07:47

Аллегри после ничьей с «Пармой»: «Мы попросту спали на ходу»

Павел Лопатко

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Пармой» (2:2) в гостевом матче 11-го тура чемпионата Италии.

«Мы выбросили на ветер два очка. Не знаю, как сложилась бы игра, если бы мы ушли на перерыв при счёте 2:0, но мы должны были действовать лучше. Даже не считая их гола, мы вышли во втором тайме такими неуклюжими, позволили им два-три отличных шанса перед тем, как они сравняли счет с аутов и угловых. Мы попросту спали на ходу.

Когда мы снова начали играть, у нас было три голевых момента, которые мы не использовали. Это психологический момент: казалось, что игра под контролем, но когда они забили, появился страх. «Парма» использовала это ментальное преимущество и вернула уверенность. В тот момент нам нужно было продолжать играть в свою игру, но вместо этого мы проигрывали все единоборства в штрафной», — цитирует итальянского тренера Sky Sport.

«Милан» (22 очка после 11 игр) идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Милан» сыграл вничью с «Пармой»

«Болонья» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии
