Аллегри после ничьей с «Пармой»: «Мы попросту спали на ходу»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Пармой» (2:2) в гостевом матче 11-го тура чемпионата Италии.

«Мы выбросили на ветер два очка. Не знаю, как сложилась бы игра, если бы мы ушли на перерыв при счёте 2:0, но мы должны были действовать лучше. Даже не считая их гола, мы вышли во втором тайме такими неуклюжими, позволили им два-три отличных шанса перед тем, как они сравняли счет с аутов и угловых. Мы попросту спали на ходу.

Когда мы снова начали играть, у нас было три голевых момента, которые мы не использовали. Это психологический момент: казалось, что игра под контролем, но когда они забили, появился страх. «Парма» использовала это ментальное преимущество и вернула уверенность. В тот момент нам нужно было продолжать играть в свою игру, но вместо этого мы проигрывали все единоборства в штрафной», — цитирует итальянского тренера Sky Sport.

«Милан» (22 очка после 11 игр) идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.