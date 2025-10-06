Аллегри: «Пулишич всегда бил пенальти. Это нельзя менять из-за ошибки»
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал неудачное исполнение пенальти полузащитником Кристианом Пулишичем в игре 6-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:0).
На 53-й минуте матча Пулишич пробил мимо ворот.
«Пулишич всегда бил пенальти. Это нельзя менять из-за ошибки. Нам нужно понять, кто может исполнять пенальти, когда Пулишича нет на поле», — сказал итальянский тренер на пресс-конференции.
В сезоне-2025/26 американский полузащитник в 8 матчах во всех турнирах забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
