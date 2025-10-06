Футбол
Сегодня, 04:39

Аллегри: «Пулишич всегда бил пенальти. Это нельзя менять из-за ошибки»

Павел Лопатко

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал неудачное исполнение пенальти полузащитником Кристианом Пулишичем в игре 6-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:0).

На 53-й минуте матча Пулишич пробил мимо ворот.

Джонатан Дэвид (слева) и&nbsp;Кристиан Пулишич.«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью в серии А, Пулишич не реализовал пенальти

«Пулишич всегда бил пенальти. Это нельзя менять из-за ошибки. Нам нужно понять, кто может исполнять пенальти, когда Пулишича нет на поле», — сказал итальянский тренер на пресс-конференции.

В сезоне-2025/26 американский полузащитник в 8 матчах во всех турнирах забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Кристиан Пулишич
ФК Милан
Массимилиано Аллегри
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 6 5 0 1 12-6 15
2
 Рома 6 5 0 1 7-2 15
3
 Милан 6 4 1 1 9-3 13
4
 Ювентус 6 3 3 0 9-5 12
5
 Интер 6 4 0 2 17-8 12
6
 Аталанта 6 2 4 0 11-5 10
7
 Болонья 6 3 1 2 9-5 10
8
 Кремонезе 6 2 3 1 7-8 9
9
 Комо 6 2 3 1 7-5 9
10
 Сассуоло 6 3 0 3 8-8 9
11
 Кальяри 6 2 2 2 6-6 8
12
 Удинезе 6 2 2 2 6-9 8
13
 Лацио 6 2 1 3 10-7 7
14
 Лечче 6 1 2 3 5-10 5
15
 Парма 6 1 2 3 3-7 5
16
 Торино 6 1 2 3 5-13 5
17
 Фиорентина 6 0 3 3 4-8 3
18
 Верона 6 0 3 3 2-9 3
19
 Дженоа 6 0 2 4 3-9 2
20
 Пиза 6 0 2 4 3-10 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 21:45
Верона – Сассуоло
 0 : 1
4.10 16:00
Лацио – Торино
 3 : 3
4.10 16:00
Парма – Лечче
 0 : 1
4.10 19:00
Интер – Кремонезе
 4 : 1
4.10 21:45
Аталанта – Комо
 1 : 1
5.10 13:30
Удинезе – Кальяри
 1 : 1
5.10 16:00
Болонья – Пиза
 4 : 0
5.10 16:00
Фиорентина – Рома
 1 : 2
5.10 19:00
Наполи – Дженоа
 2 : 1
5.10 21:45
Ювентус – Милан
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 4
Маттео Канчельери

Маттео Канчельери

Лацио

 3
П
Анж-Йоан Бонни

Анж-Йоан Бонни

Интер

 3
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
Валентин Кастельянос

Валентин Кастельянос

Лацио

 3
И К Ж
Хакобо Рамон

Хакобо Рамон

Комо

 5 1 2
Реда Белаян

Реда Белаян

Лацио

 4 1 1
Первис Эступиньян

Первис Эступиньян

Милан

 5 1 1
Вся статистика

