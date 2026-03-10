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10 марта, 03:46

Сарри — о победе над «Сассуоло»: «Лацио» выдал отличный финальный отрезок с настоящим сердцем»

Павел Лопатко

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:1) в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии.

«В матче были взлеты и падения, но даже без некоторых важных игроков, а затем потеряв еще и Романьоли с Катальди, ребята выдали отличный финальный отрезок с настоящим сердцем. Думаю, победа была полностью заслуженной, даже если мы оставили ее на самый конец.

Катальди почувствовал, что икроножная мышца стала жесткой, но это было вызвано другой причиной, которую мы выясним завтра. У Романьоли была похожая проблема, вызванная ушибом, который он получил в матче с «Аталантой».

Эта команда способна демонстрировать правильный настрой. Иногда мы ошибаемся, но не так часто. Нам пришлось столкнуться с огромными трудностями, и некоторые из них все еще продолжаются, так как играть на пустом стадионе удручает, но игроки хорошо реагируют и на это (фанаты «Лацио» проводят бессрочный бойкот против президента клуба Клаудио Лотито. — Прим. «СЭ»).

Думаю, клуб должен проявить инициативу, чтобы вернуть фанатов, потому что для нас это слишком сложная ситуация. Я не директор, но эта ситуация длится уже какое-то время, так что они знают больше меня. Они лучше меня знают, как и где вмешаться.

Я не знаю... Как только сезон закончится и у нас будет несколько встреч, тогда я смогу вам сказать. Команда, которая должна соответствовать истории этого клуба, должна быть усилена, это точно.

Если бы я остался только ради болельщиков, то прямо сейчас я даже не знаю, почему я все еще здесь, потому что болельщиков тоже нет», — цитирует Сарри Sky Sport.

«Лацио» занимает 10-е место в таблице чемпионата Италии с 37 очками после 28 встреч.

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ФК Лацио
Маурицио Сарри
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