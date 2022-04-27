Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поссорился с президентом клуба Клаудио Лотито, сообщает Football Italia со ссылкой на Sportmediaset.

По данным источника, конфликт произошел после поражения римлян в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии от «Милана» (1:2). Ничья, упущенная в конце матча, привела в ярость президента клуба. Сарри жестко отреагировал на критику Лотито.

«Это мой футбол. Если не нравится, то верните Стефано Пиоли», — сказал Сарри.

В текущем сезоне серии А «Лацио» занимает шестое место, имея 56 очков после 34 туров. «Милан» — первый с 74 очками в 34 матчах.

Нынешний главный тренер миланского клуба Пиоли возглавлял римлян с 2014 по 2016 год. В сезоне-2014/15 итальянский специалист привел «Лацио» к бронзовым медалям чемпионата.