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Сарри о матче с «Эмполи»: «Я недоволен результатом, но не разочарован»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» (2:2).

«Я недоволен результатом, но не разочарован. Это трудно переварить и принять. Мы слишком часто допускаем эти ошибки, мы слишком расслабляемся в концовке и платим за каждую ошибку», — цитирует Сарри Football Italia.

По словам тренера, у команды большая эмоциональная усталость.

В следующем туре подопечные Маурицио Сарри сыграют против «Сассуоло» (15 января).

ФК Лацио
ФК Эмполи
Маурицио Сарри
0
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