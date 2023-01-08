Сарри о матче с «Эмполи»: «Я недоволен результатом, но не разочарован»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» (2:2).

«Я недоволен результатом, но не разочарован. Это трудно переварить и принять. Мы слишком часто допускаем эти ошибки, мы слишком расслабляемся в концовке и платим за каждую ошибку», — цитирует Сарри Football Italia.

По словам тренера, у команды большая эмоциональная усталость.

В следующем туре подопечные Маурицио Сарри сыграют против «Сассуоло» (15 января).