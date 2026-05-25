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Фабрегас — о выходе «Комо» в Лигу чемпионов: «Мы заслужили это»

Павел Лопатко

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов по итогам сезона-2025/26.

«Всю свою жизнь, даже когда я делаю замены, я полагаюсь на внутренние ощущения. И перед матчем с «Пармой» я почувствовал, что двух побед будет достаточно для выхода в Лигу чемпионов.

Я показал игрокам видео с велогонщиком, который шел на шестом месте, но на финишном спринте изо всех сил нажал на педали и выиграл гонку. Именно это мы и сделали в этом сезоне.

У нас были неудачи — два поражения и ничья с «Удинезе», так что мы знали, что нам нужна победная серия, но ощущение было таким, что мы все время в гонке.

Мы заслужили это место — тем, как мы этого добились. В этой команде полно «детей», у нас 15 игроков моложе 23 лет, так что это шедевр всей команды. Они слушали, всегда хотели большего, подняли планку в нужный момент.

Я могу только снять шляпу перед этими игроками, потому что мы, тренеры, пытаемся подтолкнуть их, дать варианты, указать, где есть свободное пространство, но на поле все делают они. Я так счастлив за жителей Комо, они заслужили эту радость», — цитирует испанского тренера DAZN.

«Комо» с 71 очком после 38 матчей занял четвертое место в таблице чемпионата Италии. Он впервые сыграет в Лиге чемпионов.

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Сеск Фабрегас
ФК Комо
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Нападающий «Интера» Мартинес стал лучшим бомбардиром Серии А по итогам сезона
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 2 2 0 0 4-1 6
2
 Ювентус 2 2 0 0 3-0 6
3
 Удинезе 2 1 1 0 4-3 4
4
 Аталанта 1 1 0 0 2-1 3
5
 Рома 1 1 0 0 4-0 3
6
 Интер 1 1 0 0 4-1 3
7
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-1 3
8
 Лечче 1 1 0 0 2-0 3
9
 Наполи 1 1 0 0 2-0 3
10
 Кальяри 1 1 0 0 1-0 3
11
 Лацио 1 1 0 0 1-0 3
12
 Сассуоло 2 1 0 1 3-3 3
13
 Комо 1 0 1 0 1-1 1
14
 Болонья 1 0 0 1 0-1 0
15
 Торино 2 0 0 2 2-4 0
16
 Дженоа 1 0 0 1 0-2 0
17
 Парма 2 0 0 2 0-3 0
18
 Монца 2 0 0 2 3-7 0
19
 Венеция 2 0 0 2 0-4 0
20
 Фиорентина 2 0 0 2 0-7 0
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38 тур
28.08 21:45 Милан – Венеция 2 : 0
29.08 19:30 Фиорентина – Фрозиноне 0 : 3
29.08 19:30 Монца – Удинезе 2 : 3
29.08 19:30 Сассуоло – Торино 2 : 1
29.08 21:45 Ювентус – Парма 2 : 0
30.08 19:30 Наполи – Комо - : -
30.08 21:45 Кальяри – Интер - : -
30.08 21:45 Лацио – Дженоа - : -
31.08 19:30 Лечче – Рома - : -
31.08 21:45 Аталанта – Болонья - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 3
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 2
Ассан Камара
Ассан Камара

Удинезе

 2
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 3
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 2
Мишель Ндари Адопо
Мишель Ндари Адопо

Кальяри

 1
И К Ж
Габриэле Кальвани
Габриэле Кальвани

Фрозиноне

 2 0 2
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 2 0 2
Данилу Вейга
Данилу Вейга

Лечче

 1 0 1
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