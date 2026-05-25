Фабрегас — о выходе «Комо» в Лигу чемпионов: «Мы заслужили это»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов по итогам сезона-2025/26.

«Всю свою жизнь, даже когда я делаю замены, я полагаюсь на внутренние ощущения. И перед матчем с «Пармой» я почувствовал, что двух побед будет достаточно для выхода в Лигу чемпионов.

Я показал игрокам видео с велогонщиком, который шел на шестом месте, но на финишном спринте изо всех сил нажал на педали и выиграл гонку. Именно это мы и сделали в этом сезоне.

У нас были неудачи — два поражения и ничья с «Удинезе», так что мы знали, что нам нужна победная серия, но ощущение было таким, что мы все время в гонке.

Мы заслужили это место — тем, как мы этого добились. В этой команде полно «детей», у нас 15 игроков моложе 23 лет, так что это шедевр всей команды. Они слушали, всегда хотели большего, подняли планку в нужный момент.

Я могу только снять шляпу перед этими игроками, потому что мы, тренеры, пытаемся подтолкнуть их, дать варианты, указать, где есть свободное пространство, но на поле все делают они. Я так счастлив за жителей Комо, они заслужили эту радость», — цитирует испанского тренера DAZN.

«Комо» с 71 очком после 38 матчей занял четвертое место в таблице чемпионата Италии. Он впервые сыграет в Лиге чемпионов.

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