Фабрегас — о выходе «Комо» в Лигу чемпионов: «Мы заслужили это»
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов по итогам сезона-2025/26.
«Всю свою жизнь, даже когда я делаю замены, я полагаюсь на внутренние ощущения. И перед матчем с «Пармой» я почувствовал, что двух побед будет достаточно для выхода в Лигу чемпионов.
Я показал игрокам видео с велогонщиком, который шел на шестом месте, но на финишном спринте изо всех сил нажал на педали и выиграл гонку. Именно это мы и сделали в этом сезоне.
У нас были неудачи — два поражения и ничья с «Удинезе», так что мы знали, что нам нужна победная серия, но ощущение было таким, что мы все время в гонке.
Мы заслужили это место — тем, как мы этого добились. В этой команде полно «детей», у нас 15 игроков моложе 23 лет, так что это шедевр всей команды. Они слушали, всегда хотели большего, подняли планку в нужный момент.
Я могу только снять шляпу перед этими игроками, потому что мы, тренеры, пытаемся подтолкнуть их, дать варианты, указать, где есть свободное пространство, но на поле все делают они. Я так счастлив за жителей Комо, они заслужили эту радость», — цитирует испанского тренера DAZN.
«Комо» с 71 очком после 38 матчей занял четвертое место в таблице чемпионата Италии. Он впервые сыграет в Лиге чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
2
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
3
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
4
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Рома
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
6
|Интер
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
7
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|
8
|Лечче
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
10
|Кальяри
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
11
|Лацио
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
12
|Сассуоло
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
13
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Торино
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|
16
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Парма
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Монца
|2
|0
|0
|2
|3-7
|0
|
19
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
20
|Фиорентина
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
|28.08
|21:45
|Милан – Венеция
|2 : 0
|29.08
|19:30
|Фиорентина – Фрозиноне
|0 : 3
|29.08
|19:30
|Монца – Удинезе
|2 : 3
|29.08
|19:30
|Сассуоло – Торино
|2 : 1
|29.08
|21:45
|Ювентус – Парма
|2 : 0
|30.08
|19:30
|Наполи – Комо
|- : -
|30.08
|21:45
|Кальяри – Интер
|- : -
|30.08
|21:45
|Лацио – Дженоа
|- : -
|31.08
|19:30
|Лечче – Рома
|- : -
|31.08
|21:45
|Аталанта – Болонья
|- : -
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|3
|
|
Густаво Варела
Монца
|2
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|3
|
|
Анди Диуф
Интер
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Кальяри
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Габриэле Кальвани
Фрозиноне
|2
|0
|2
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|2
|0
|2
|
|
Данилу Вейга
Лечче
|1
|0
|1