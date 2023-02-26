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Индзаги о поражении от «Болоньи»: «В первом тайме мы практически ничего не сделали»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Болоньи» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

«У нас был неправильный подход с самого начала, и первый тайм не соответствовал стандартам «Интера». Мы пропустили гол, которого можно было избежать. Второй тайм был неплох, и если бы мы были чуть более точны в завершении, мы бы здесь говорили о совсем другом результате, но в первом тайме мы практически ничего не сделали.

Статистика показывает, что наши выездные результаты были недостаточно хорошими. Мы проанализировали это, обсудили с ребятами, но факт остается фактом: мы потеряли преимущество над другими командами в чемпионате», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Индзаги также заявил, что психологические проблемы мешают «Интеру» сохранять концентрацию на протяжении нескольких матчей.

«Мы не можем сохранять тот же уровень концентрации и решимости, играя каждые два с половиной дня. Мы знаем, что мы — „Интер“ и у нас насыщенный список матчей, мы потратили много энергии против „Порту“ (1:0) в ЛЧ, но все же мы должны были действовать лучше», — сказал Индзаги.

«Интер» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы серии А, набрав 47 очков за 24 игры. Миланская команда отстает от лидера чемпионата — «Наполи» на 18 очков.

Источник: Football Italia
ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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И В Н П +/- О
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 Наполи 24 21 2 1 58-15 65
2
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
3
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
4
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
5
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
6
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
7
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
8
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
10
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
11
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
12
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
13
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
14
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
15
 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
16
 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
17
 Специя 23 4 7 12 19-39 19
18
 Верона 23 4 5 14 20-34 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
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25.02 20:00
Эмполи – Наполи
 0 : 2
25.02 22:45
Лечче – Сассуоло
 0 : 1
26.02 14:30
Болонья – Интер
 1 : 0
26.02 17:00
Салернитана – Монца
 - : -
26.02 20:00
Удинезе – Специя
 - : -
26.02 22:45
Милан – Аталанта
 - : -
27.02 20:30
Верона – Фиорентина
 - : -
27.02 22:45
Лацио – Сампдория
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