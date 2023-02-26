Индзаги о поражении от «Болоньи»: «В первом тайме мы практически ничего не сделали»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Болоньи» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии.
«У нас был неправильный подход с самого начала, и первый тайм не соответствовал стандартам «Интера». Мы пропустили гол, которого можно было избежать. Второй тайм был неплох, и если бы мы были чуть более точны в завершении, мы бы здесь говорили о совсем другом результате, но в первом тайме мы практически ничего не сделали.
Статистика показывает, что наши выездные результаты были недостаточно хорошими. Мы проанализировали это, обсудили с ребятами, но факт остается фактом: мы потеряли преимущество над другими командами в чемпионате», — приводит слова Индзаги Football Italia.
Индзаги также заявил, что психологические проблемы мешают «Интеру» сохранять концентрацию на протяжении нескольких матчей.
«Мы не можем сохранять тот же уровень концентрации и решимости, играя каждые два с половиной дня. Мы знаем, что мы — „Интер“ и у нас насыщенный список матчей, мы потратили много энергии против „Порту“ (1:0) в ЛЧ, но все же мы должны были действовать лучше», — сказал Индзаги.
«Интер» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы серии А, набрав 47 очков за 24 игры. Миланская команда отстает от лидера чемпионата — «Наполи» на 18 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|24
|21
|2
|1
|58-15
|65
|
2
|Интер
|24
|15
|2
|7
|44-28
|47
|
3
|Рома
|23
|13
|5
|5
|30-19
|44
|
4
|Милан
|23
|13
|5
|5
|39-30
|44
|
5
|Лацио
|23
|12
|6
|5
|39-19
|42
|
6
|Аталанта
|23
|12
|5
|6
|42-26
|41
|
7
|Болонья
|24
|10
|5
|9
|31-33
|35
|
8
|Ювентус
|23
|14
|5
|4
|36-17
|32
|
9
|Торино
|23
|8
|7
|8
|24-25
|31
|
10
|Удинезе
|23
|7
|9
|7
|31-28
|30
|
11
|Монца
|23
|8
|5
|10
|28-31
|29
|
12
|Эмполи
|24
|6
|10
|8
|22-31
|28
|
13
|Сассуоло
|24
|7
|6
|11
|27-35
|27
|
14
|Лечче
|24
|6
|9
|9
|24-27
|27
|
15
|Фиорентина
|23
|6
|7
|10
|24-30
|25
|
16
|Салернитана
|23
|5
|6
|12
|25-44
|21
|
17
|Специя
|23
|4
|7
|12
|19-39
|19
|
18
|Верона
|23
|4
|5
|14
|20-34
|17
|
19
|Сампдория
|23
|2
|5
|16
|11-38
|11
|
20
|Кремонезе
|23
|0
|9
|14
|17-42
|9
|25.02
|20:00
|
Эмполи – Наполи
|0 : 2
|25.02
|22:45
|
Лечче – Сассуоло
|0 : 1
|26.02
|14:30
|
Болонья – Интер
|1 : 0
|26.02
|17:00
|
Салернитана – Монца
|- : -
|26.02
|20:00
|
Удинезе – Специя
|- : -
|26.02
|22:45
|
Милан – Аталанта
|- : -
|27.02
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|- : -
|27.02
|22:45
|
Лацио – Сампдория
|- : -
|28.02
|20:30
|
Кремонезе – Рома
|- : -
|28.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|22
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|14
|1
|0