Индзаги о поражении от «Болоньи»: «В первом тайме мы практически ничего не сделали»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Болоньи» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

«У нас был неправильный подход с самого начала, и первый тайм не соответствовал стандартам «Интера». Мы пропустили гол, которого можно было избежать. Второй тайм был неплох, и если бы мы были чуть более точны в завершении, мы бы здесь говорили о совсем другом результате, но в первом тайме мы практически ничего не сделали.

Статистика показывает, что наши выездные результаты были недостаточно хорошими. Мы проанализировали это, обсудили с ребятами, но факт остается фактом: мы потеряли преимущество над другими командами в чемпионате», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Индзаги также заявил, что психологические проблемы мешают «Интеру» сохранять концентрацию на протяжении нескольких матчей.

«Мы не можем сохранять тот же уровень концентрации и решимости, играя каждые два с половиной дня. Мы знаем, что мы — „Интер“ и у нас насыщенный список матчей, мы потратили много энергии против „Порту“ (1:0) в ЛЧ, но все же мы должны были действовать лучше», — сказал Индзаги.

«Интер» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы серии А, набрав 47 очков за 24 игры. Миланская команда отстает от лидера чемпионата — «Наполи» на 18 очков.