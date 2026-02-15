Киву — об удалении Калюлю в матче с «Ювентусом»: «Контакт легкий, но он есть, это касание»
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал удаление защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю на 42-й минуте домашнего матча 25-го тура чемпионата Италии.
«Контакт легкий, но он есть, это касание. Даже я, особенно в Лиге чемпионов, испытывал на себе легкие касания. Я говорю своим игрокам не ставить судью в положение, где он должен решать. Контакт мягкий, но мой игрок чувствует руку. Такой опытный игрок, как Калюлю, должен знать, что в определенных ситуациях нужно держать руки при себе. С уже имеющейся желтой карточкой я не кладу руки на соперника, особенно в ситуации, когда он обыгран и мы готовимся к контратаке...» — цитирует румынского тренера Sky Sports.
«Интер» (61 очко после 25 матчей) лидирует в таблице чемпионата Италии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рома
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Интер
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Милан
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
4
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
5
|Аталанта
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
6
|Лацио
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
7
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
8
|Комо
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
9
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|
10
|Наполи
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
11
|Сассуоло
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Кальяри
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
13
|Лечче
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
14
|Торино
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|
15
|Болонья
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
16
|Дженоа
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
17
|Парма
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Монца
|2
|0
|0
|2
|3-7
|0
|
19
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
20
|Фиорентина
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
|28.08
|21:45
|Милан – Венеция
|2 : 0
|29.08
|19:30
|Фиорентина – Фрозиноне
|0 : 3
|29.08
|19:30
|Монца – Удинезе
|2 : 3
|29.08
|19:30
|Сассуоло – Торино
|2 : 1
|29.08
|21:45
|Ювентус – Парма
|2 : 0
|30.08
|19:30
|Наполи – Комо
|1 : 2
|30.08
|21:45
|Кальяри – Интер
|0 : 1
|30.08
|21:45
|Лацио – Дженоа
|1 : 0
|31.08
|19:30
|Лечче – Рома
|0 : 4
|31.08
|21:45
|Аталанта – Болонья
|1 : 0
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|5
|
|
Густаво Варела
Монца
|2
|
|
Анастасиос Дувикас
Комо
|2
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|3
|
|
Анди Диуф
Интер
|2
|
|
Антонио Вергара
Наполи
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Габриэле Кальвани
Фрозиноне
|2
|0
|2
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|2
|0
|2
|
|
Альберт Гудмундссон
Фиорентина
|1
|0
|1