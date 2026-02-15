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Киву — об удалении Калюлю в матче с «Ювентусом»: «Контакт легкий, но он есть, это касание»

Павел Лопатко

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал удаление защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю на 42-й минуте домашнего матча 25-го тура чемпионата Италии.

«Контакт легкий, но он есть, это касание. Даже я, особенно в Лиге чемпионов, испытывал на себе легкие касания. Я говорю своим игрокам не ставить судью в положение, где он должен решать. Контакт мягкий, но мой игрок чувствует руку. Такой опытный игрок, как Калюлю, должен знать, что в определенных ситуациях нужно держать руки при себе. С уже имеющейся желтой карточкой я не кладу руки на соперника, особенно в ситуации, когда он обыгран и мы готовимся к контратаке...» — цитирует румынского тренера Sky Sports.

«Интер» (61 очко после 25 матчей) лидирует в таблице чемпионата Италии.

&laquo;Интер&raquo; дома обыграл &laquo;Ювентус&raquo; (3:2) в&nbsp;матче 25-го тура Серии А.Невероятное дерби Италии: «Юве» в меньшинстве сравнял счет после ошибочного удаления, но «Интер» вырвал победу на 90-й

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ФК Интер (Интернационале)
Кристиан Киву
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Рома 2 2 0 0 8-0 6
2
 Интер 2 2 0 0 5-1 6
3
 Милан 2 2 0 0 4-1 6
4
 Ювентус 2 2 0 0 3-0 6
5
 Аталанта 2 2 0 0 3-1 6
6
 Лацио 2 2 0 0 2-0 6
7
 Удинезе 2 1 1 0 4-3 4
8
 Комо 2 1 1 0 3-2 4
9
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-1 3
10
 Наполи 2 1 0 1 3-2 3
11
 Сассуоло 2 1 0 1 3-3 3
12
 Кальяри 2 1 0 1 1-1 3
13
 Лечче 2 1 0 1 2-4 3
14
 Торино 2 0 0 2 2-4 0
15
 Болонья 2 0 0 2 0-2 0
16
 Дженоа 2 0 0 2 0-3 0
17
 Парма 2 0 0 2 0-3 0
18
 Монца 2 0 0 2 3-7 0
19
 Венеция 2 0 0 2 0-4 0
20
 Фиорентина 2 0 0 2 0-7 0
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37 тур
38 тур
28.08 21:45 Милан – Венеция 2 : 0
29.08 19:30 Фиорентина – Фрозиноне 0 : 3
29.08 19:30 Монца – Удинезе 2 : 3
29.08 19:30 Сассуоло – Торино 2 : 1
29.08 21:45 Ювентус – Парма 2 : 0
30.08 19:30 Наполи – Комо 1 : 2
30.08 21:45 Кальяри – Интер 0 : 1
30.08 21:45 Лацио – Дженоа 1 : 0
31.08 19:30 Лечче – Рома 0 : 4
31.08 21:45 Аталанта – Болонья 1 : 0
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ЖК
Г
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 5
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 2
Анастасиос Дувикас
Анастасиос Дувикас

Комо

 2
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 3
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 2
Антонио Вергара
Антонио Вергара

Наполи

 1
И К Ж
Габриэле Кальвани
Габриэле Кальвани

Фрозиноне

 2 0 2
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 2 0 2
Альберт Гудмундссон
Альберт Гудмундссон

Фиорентина

 1 0 1
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