Киву — о матче с «Миланом»: «Я уношу с собой воспоминания о хорошей игре, потому что парни бились до конца»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

«Разочарование вызывает не только наша результативность, но и сама игра, концентрация, ведь мы практически не позволили сопернику контратаковать, хотя и знали, что два нападающих могут создать нам проблемы.

Один-единственный раз, когда мы проиграли второй мяч в центре поля, они забили. Такова футбольная реальность. Я уношу с собой воспоминания о хорошей игре, потому что парни бились до конца, несмотря на горечь пропущенного гола и разочарование после двух ударов в штангу. Мы пытались забить всеми возможными способами, и именно такой настрой я хочу видеть», — цитирует румынского тренера DAZN.

«Интер» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии — у команды 24 очка после 12 матчей.