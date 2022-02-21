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Индзаги о поражении от «Сассуоло»: «Команда, которая хочет выиграть серию А, не может так ошибаться»

Индзаги прокомментировал поражение «Интера» в матче с «Сассуоло»
Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (0:2).

«Я очень рассержен. Мы говорили о том, что «Сассуоло» обыграл «Ювентус» и «Милан», они показывают отличный футбол, и нам нужно было быть осторожными. Мы пытались сделать что-то во втором тайме, создали много моментов, но нам не повезло. Мы проанализируем ситуацию, впереди еще 13 матчей, мы хотим продолжать двигаться вперед. Команда, которая хочет выиграть скудетто, не может так ошибаться», — приводит слова Индзаги Football Italia.

«Сассуоло» набрал 33 очка. Команда занимает 11-е место в серии А. У «Интера» 54 очка и вторая позиция. Лидирующий «Милан» имеет на два очка больше.

В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Дженоа», а «Сассуоло» примет «Фиорентину».

ФК Интер (Интернационале)
ФК Сассуоло
Симоне Индзаги
серия А
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 26 17 5 4 52-28 56
2
 Интер 25 16 6 3 55-22 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
12
 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
13
 Удинезе 25 6 10 9 34-41 28
14
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 25 7 5 13 27-46 26
17
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
18
 Кальяри 25 4 9 12 25-46 21
19
 Дженоа 26 1 13 12 22-47 16
20
 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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18.02 22:45
Ювентус – Торино
 1 : 1
19.02 17:00
Сампдория – Эмполи
 2 : 0
19.02 20:00
Рома – Верона
 2 : 2
19.02 22:45
Салернитана – Милан
 2 : 2
20.02 14:30
Фиорентина – Аталанта
 1 : 0
20.02 17:00
Венеция – Дженоа
 1 : 1
20.02 20:00
Интер – Сассуоло
 0 : 2
20.02 22:45
Удинезе – Лацио
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21.02 21:00
Кальяри – Наполи
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Болонья – Специя
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Ювентус

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
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Доменико Берарди

Сассуоло

 7
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Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

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Николо Дзаньоло

Рома

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