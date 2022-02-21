Индзаги о поражении от «Сассуоло»: «Команда, которая хочет выиграть серию А, не может так ошибаться»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (0:2).

«Я очень рассержен. Мы говорили о том, что «Сассуоло» обыграл «Ювентус» и «Милан», они показывают отличный футбол, и нам нужно было быть осторожными. Мы пытались сделать что-то во втором тайме, создали много моментов, но нам не повезло. Мы проанализируем ситуацию, впереди еще 13 матчей, мы хотим продолжать двигаться вперед. Команда, которая хочет выиграть скудетто, не может так ошибаться», — приводит слова Индзаги Football Italia.

«Сассуоло» набрал 33 очка. Команда занимает 11-е место в серии А. У «Интера» 54 очка и вторая позиция. Лидирующий «Милан» имеет на два очка больше.

В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Дженоа», а «Сассуоло» примет «Фиорентину».