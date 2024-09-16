Индзаги — о потере «Интером» очков в матче с «Монцей»: «Мы разочарованы, но движемся дальше»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью в матче 4-го тура серии А с «Монцей». Встреча завершилась со счетом 1:1.

«У команды было правильное отношение к делу. В первые 20 минут мы создали много моментов и должны были открывать счет. В прошлом году была похожая игра, но тогда мы рано забили», — приводит Calciomercato слова Индзаги.

Тренер отметил, что во втором тайме команде не хватало сбалансированности, в результате чего она пропустила гол.

«Мы разочарованы, но движемся дальше. Мы хотели победить, возможно, даже заслуживали этого, но следует поздравить «Монцу», которая хорошо защищалась», — добавил он.

«Интер» набрал 8 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре команда Индзаги встретится с «Миланом». Матч пройдет 22 сентября.