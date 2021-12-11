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Главный тренер «Фиорентины» заявил, что Кокорин может сыграть в матче Кубка Италии

20:20
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Главный тренер «Фиорентины» Винченко Итальяно заявил, что нападающий Александр Кокорин может получить шанс сыграть в стартовом составе в ближайшее время.

«Он является игроком «Фиорентины». Только недавно восстановился после травмы. Каждый игрок может сыграть в среду в кубковом матче. Посмотрим, на ком мы остановим свой выбор», — приводит слова тренера Fiorentina News.

15 декабря «фиалки» в рамках 1/16 финала Кубка Италии сыграют против «Беневенто».

Футболисты «Фиорентины» в рамках 17-го тура чемпионата Италии разгромили «Салернитану» — 4:0.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин всю игру провел на скамейке запасных. Для 30-летнего форварда это уже 20-й матч кряду, который он начинает в запасе. В стане итальянского клуба Александр еще ни разу не начинал игру в старте.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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