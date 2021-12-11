Главный тренер «Фиорентины» заявил, что Кокорин может сыграть в матче Кубка Италии
Главный тренер «Фиорентины» Винченко Итальяно заявил, что нападающий Александр Кокорин может получить шанс сыграть в стартовом составе в ближайшее время.
«Он является игроком «Фиорентины». Только недавно восстановился после травмы. Каждый игрок может сыграть в среду в кубковом матче. Посмотрим, на ком мы остановим свой выбор», — приводит слова тренера Fiorentina News.
15 декабря «фиалки» в рамках 1/16 финала Кубка Италии сыграют против «Беневенто».
Футболисты «Фиорентины» в рамках 17-го тура чемпионата Италии разгромили «Салернитану» — 4:0.
Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин всю игру провел на скамейке запасных. Для 30-летнего форварда это уже 20-й матч кряду, который он начинает в запасе. В стане итальянского клуба Александр еще ни разу не начинал игру в старте.
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