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Ваноли после ничьей с «Интером»: «Пропущенный гол на ранней стадии дестабилизировал нас, но мы вернулись в игру»

Павел Лопатко

Главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли прокомментировал ничью с «Интером» (1:1) в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии.

«Я поздравил своих ребят, потому что это был пятый матч за 14 дней и, прежде всего, третий за неделю. Они были исключительны, как и весь мой штаб, потому что тот факт, что мы закончили игру на подъеме, показывает, насколько хорошо мы работаем.

Пропущенный гол на ранней стадии дестабилизировал нас, но мы вернулись в игру. Нам часто было тяжело в пятом матче подряд, но на этот раз мотивация и желание сыграли решающую роль.

Я всегда говорил, что эта команда должна играть в футбол, чтобы спастись. Переключиться на борьбу за выживание сложно, особенно в такой требовательной среде, как Флоренция. Мы создавали фундамент со временем, и теперь у нас впереди еще один очень важный матч с «Вероной».

Мы улучшаем нашу форму, я считаю, что мы можем сыграть лучше на левом фланге с Гудмундссоном, но то, что у нас действительно хорошо получается сейчас — это наносить удары и делать навесы с угла штрафной. Сегодня я был впечатлен нашей игрой без мяча, мы не позволяли доставлять передачи нападающим», — цитирует итальянского тренера DAZN.

«Фиорентина» с 29 очками после 30 игр располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

&laquo;Астон Вилла&raquo; обыграла &laquo;Вест Хэм&raquo; (2:0).«Барселона» идет на рекорд, Ваноли притормозил «Интер», у «Монако» шесть побед подряд

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Паоло Ваноли
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 Лацио 5 4 1 0 8-3 13
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 Наполи 5 2 1 2 7-6 7
10
 Сассуоло 5 2 1 2 9-9 7
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10.10 16:00 Дженоа – Фиорентина - : -
10.10 19:00 Интер – Парма - : -
10.10 21:45 Наполи – Фрозиноне - : -
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11.10 16:00 Лацио – Монца - : -
11.10 16:00 Лечче – Болонья - : -
11.10 19:00 Сассуоло – Милан - : -
11.10 21:45 Кальяри – Ювентус - : -
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