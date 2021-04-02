Главный тренер «Фиорентины» рассказал о восстановлении Кокорина

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии форварда Александра Кокорина.

«Я разговаривал с Кокориным, он работает с физиотерапевтами, чтобы решить ту проблему, которая не позволяла ему работать с командой», — приводит слова Якини fiorentina.it.

Кокорин провел в «Фиорентине» три матча, не отличившись результативными действиями. Он также получил одну желтую карточку.

?«Фиорентина» после 28 матчей занимает 14-е место в серии А, имея в активе 29 очков.