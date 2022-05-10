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Итальяно о победе над «Ромой»: «Мы заложили основу для «Фиорентины»

Итальяно оценил победу «Фиорентины» над «Ромой»
Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (2:0).

«Нам нужны были эти очки, потому что в последнее время мы несколько раз оступились, например, хорошо сыграв против «Милана», но не набрали очки. Мы хотели создать ощущение постоянства. Это был отличный сезон, поэтому, если мы сохраним эту концентрацию, никому не будет легко с нами. Это наш первый сезон с новым проектом, почти все изменилось по сравнению с прошлым годом, так что это длинное путешествие, и некоторые взлеты и падения естественны. Мы заложили основу», — приводит слова Итальяно DAZN.

«Рома» с 59 очками занимает шестое место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» — седьмая с 59 баллами.

ФК Рома
ФК Фиорентина
Винченцо Итальяно
серия А
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 36 24 8 4 64-31 80
2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 36 17 8 11 55-42 59
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
9
 Верона 36 14 10 12 62-55 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
13
 Болонья 36 11 10 15 42-52 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
16
 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
18
 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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38 тур
14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 - : -
14.05 19:00
Верона – Торино
 - : -
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 - : -
14.05 21:45
Рома – Венеция
 - : -
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 - : -
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 - : -
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
 - : -
16.05 21:45
Ювентус – Лацио
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 27 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
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