Итальяно о победе над «Ромой»: «Мы заложили основу для «Фиорентины»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (2:0).

«Нам нужны были эти очки, потому что в последнее время мы несколько раз оступились, например, хорошо сыграв против «Милана», но не набрали очки. Мы хотели создать ощущение постоянства. Это был отличный сезон, поэтому, если мы сохраним эту концентрацию, никому не будет легко с нами. Это наш первый сезон с новым проектом, почти все изменилось по сравнению с прошлым годом, так что это длинное путешествие, и некоторые взлеты и падения естественны. Мы заложили основу», — приводит слова Итальяно DAZN.

«Рома» с 59 очками занимает шестое место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» — седьмая с 59 баллами.