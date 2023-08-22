Главный тренер «Фенербахче» Картал: «Мне нужен именно такой игрок, как Крунич»
Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал заявил, что команде нужен полузащитник «Милана» Раде Крунич.
«Много раз мы не видели, какую работу выполняет Крунич в центре поля. И нашей команде нужен именно такой игрок или кто-то с похожими характеристиками», — приводит слова Картала Milannews.
Крунич в 1-м туре серии А отыграл 90 минут против «Болоньи» (2:0). Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Источник: Milannews
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