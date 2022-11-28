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Сегодня, 18:30

Главный тренер «Дженоа» может быть отправлен в отставку

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Дженоа» Александр Блессин в ближайшее время будет отправлен в отставку, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Руководство итальянского клуба ищет замену 49-летнему специалисту.

Немецкий тренер возглавляет «Дженоа» с января нынешнего года. Ранее он работал в «Лейпциге» и бельгийском «Остенде».

После 14 туров итальянской серии B «Дженоа» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка. От лидирующего «Фрозиноне» команда из Генуя отстает на восемь очков.

ФК Дженоа
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